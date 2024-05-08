Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Yaşa ve ekibi, Bozdağ bölgesine ait endemik bir baklagil olan astragalus flavescensin kök nodüllerinde simbiyotik azot fiksasyonu yapan yeni bir bakteri türü belirledi.

Yeni bakteri türüne üniversitenin Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr. Mehmet Öner'e ithafen "phyllobacterium onerii" adı verildi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Yaşa ve ekibini makamında ağırladı, bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Toprak verimliliğinin kilit oyuncuları"

Prof. Dr. Yaşa, endemik bitkiler açısından zengin ve mikroklimatik özellikleri ile tarımsal açıdan önemli bir potansiyele sahip olan Bozdağ'ın çok sayıda doğal baklagil türü ile rhizobial bakterilerin potansiyel kaynağı olduğunu anlattı.

Yaşa, özellikle bitki bakterilerinin çölleşme ve kuraklık tehditlerine karşı biyolojik çeşitlilik ve ekosistem için bir tür sigorta görevi gördüklerine işaret ederek, şunları aktardı:

"Biyoçeşitliliğin ekosistem üzerine doğrudan ve dolaylı katkısı hesaplanamayacak kadar büyük. Biyolojik azot fiksasyonu kabiliyetinin tüm zirai bitkilere adapte edilebilme öngörüsünün gerçekleşmesinin ilk adımı rhizobiyal bakterilerin doğadan izole edilip saflaştırılması ve tüm genomik özelliklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Rhizobiyal türler, toprak verimliliğinin kilit oyuncularıdır. Bu mikroorganizmaların çevre ve birbirleriyle olan etkileşimlerini düzenleyen genetik determinantların belirlenmesi, sürdürülebilir ekosistemler ve tarımın geliştirilmesi için de çok önemlidir. Çalışmamızda da olduğu gibi genomik analizler bir bakteriyel suşun gelecekteki biyoteknolojik uygulamaları için tüm cephaneliğinin ortaya çıkarılabilmesine imkan sağlayacak."