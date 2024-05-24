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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından İzmir'de düzenlenen Mahzen-48 operasyonunda bir organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ödemiş Büro Amirliği görevlilerince kentte dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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