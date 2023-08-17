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Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, yanında bulunan tabancayla ateş ettiği Yılmaz'ı yaraladı.

Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokak'ta, Doğucan Yılmaz (23) ile A.D. (20) ve M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

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