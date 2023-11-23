Haber: Mert Osman Erman

Davaya göre Bay Foxx, gerçek adı Eric Marlon Bishop olan, adının açıklanmayan kadına fotoğraf çektirmek istediği sırada ona cinsel tacizde bulundu.

Suçlayan, Bay Foxx'a "cinsel saldırı, istismar, saldırı ve pilaja" dair zararlar için dava açıyor.

Bay Foxx'un temsilcileri, BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

Dava, kadının 26 Ağustos 2015 sabahı saat 01.00 civarında Catch NYC'deki bir masada Bay Foxx'un yanında oturduktan sonra gerçekleştiğini iddia ediyor.

Davanın iddiasına göre, aktör sarhoştu ve fotoğraf çekmeyi kabul etti, "tabii ki, bebeğim, senin için her şey," dedi.

Dava, Bay Foxx'un kadına "süper model vücudu" olduğunu ve "çok güzel koktuğunu" söylediğini ekliyor.

Aktör, kadını restoranın izole bir bölümüne götürdü ve onun rızası olmadan göğüslerine dokundu ve iç çamaşırına elini koydu; dava, olayın arkadaşı onu aramaya gelene kadar sona erdiğini söylüyor.

Dava aynı zamanda, suçlayanın Bay Foxx'un iddia edilen saldırısından kısa bir süre önce Bay Mark Birnbaum ile birlikte oturduğunu söyleyen restoran ve bar sahibi Mark Birnbaum'dan da zarar talep ediyor.

Hukuki eylem, Bay Birnbaum ve restoranın çalışanlarının, onu korumada görevlerini yerine getirmediği iddiasıyla suçlayanın aleyhine bir ihmali olduğunu söylüyor.

Bay Birnbaum, Çarşamba gecesi BBC'nin talebine hemen yanıt vermedi.

Dava, kadının "dehşet verici eylemler" sonucunda "ciddi duygusal sıkıntı ve anksiyete, küçük düşme, utanç, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer fiziksel ve duygusal zararlar yaşadığını" iddia ediyor.

Hukuki eylem, New York Erişkin Kurtulanlar Yasası'nın - cinsel suç mağdurlarının zamanaşımından sonra dava açmasına izin veren - 24 Kasım'da sona ermeden önce günler önce geldi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, rapçi Sean Combs, komedyen Bill Cosby, aktör Cuba Gooding Jr. ve Russell Brand, hepsi bu yasa kapsamında dava edilmiştir.

Bay Foxx, 2004 yapımı Ray filmde piyanist Ray Charles'ı canlandırarak En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü kazandı.