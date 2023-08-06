Haber: Mert Osman Erman

55 yaşındaki Foxx, "Bu adamı İsa adında öldürdüler... seninle ne yapacaklarını düşünüyorsun??? #sahtearkadaşlar #sahteaşk" yazan gönderiyi sildi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Foxx'un gönderisinin Yahudi insanların toplu olarak İsa Mesih'in ölümünden sorumlu olduğu antisemitik bir inancı yankıladığını söyledi.

Katolik Kilisesi, bu fikri resmi olarak 1965'te reddetti.

Cumartesi günü, Foxx eleştirilere yeni bir Instagram gönderisiyle cevap verdi ve "Yahudi topluluğuna ve gönderimden rahatsız olan herkese özür dilemek istiyorum.

Kelimelerimin seçimimin insanları rencide ettiğini biliyorum ve üzgünüm. Bu hiçbir zaman niyetim değildi.

Açıklamam gerekirse, sahte bir arkadaş tarafından ihanete uğradım ve bunu "onlar"la kastettiğim şey bu, daha fazlası değil," dedi.

Jennifer Aniston da gönderi silinmeden önce orijinal gönderiyi "beğenmiş" gibi göründüğü için eleştiri aldı. Friends oyuncusu daha sonra Instagram'da bir açıklama yayınladı ve herhangi bir tür antisemitizmi desteklemediğini belirtti.