Haber: Mert Osman Erman

ABD, Pekin'in "tehlikeli eylemlerini" kınayarak, olayı aynı zamanda Çin "denizci milis"ini suçladı.

Çin, bildirilen olay hakkında halka açık olarak yorum yapmadı.

Pekin, Filipinler de dahil olmak üzere Spratly Adaları da dahil olmak üzere neredeyse tüm Güney Çin Denizi'ni iddia ediyor. Bu ada grubu aynı zamanda kısmen Filipinler tarafından da talep edilmektedir.

Malezya, Vietnam, Brunei ve Tayvan da bu sularda rekabet eden iddialarda bulunmaktadır.

Filipin Sahil Güvenliği (PCG) bir açıklamada, olayın Cumartesi günü Spratly Adaları'ndaki İkinci Thomas Sığlığı'na gemileri yönlendirirken meydana geldiğini söyledi.

Çin'in eylemlerini "aşırı ve yasa dışı" olarak nitelendirdi ve ayrıca uluslararası hukuku ihlal ettiklerini ekledi.

Bu arada, ABD Dışişleri Bakanlığı "Filipin müttefiklerimize" desteklerini ifade etti.

"Su sıkma tüfekleri ateşlemek ve güvenliksiz engelleme manevraları kullanarak, Çin'in gemileri Filipinler'in yasal olarak yüksek denizlerde seyir hürriyetini engelledi ve Filipin gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini tehlikeye attı," açıklamada belirtildi.

Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi'ne olan iddiasının dayanaksız olduğu bir uluslararası tahkim mahkemesinin kararını görmezden gelmektedir.

Nisan ayında, bir BBC ekibi, PCG gemisinde Çin'in tacizini bizzat gözlemledi.

Güney Çin Denizi artık dünyanın en büyük çatışma bölgelerinden biridir, özellikle ABD-Çin gerilimleri son yıllarda artmıştır.

Bu sulardaki erişim, Çin'in öz yönetimli adayı savunmak için Tayvan'ı savunmanın temelidir, çünkü Çin'in aday üzerindeki iddiaları artmıştır.

Bu su yolları ayrıca her yıl 5 trilyon dolar (4 trilyon pound) değerindeki küresel ticareti barındırmaktadır, bu da Pekin'in artan etkisinin ticareti kısıtlayabileceği endişelerine yol açmaktadır.