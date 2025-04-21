Nallıhan İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, gölde önleyici kolluk devriyesi yaparak, kaçak avcılığı, yasa dışı su altı araştırmalarını ve çevre kirliliğine neden olabilecek eylemleri önlemek için çalışıyor.

Jandarma timleri, gölde seyir halindeyken kaçakçılık faaliyetlerini takip ediyor, su ürünleri avcılığıyla ilgili ruhsat kontrollerini gerçekleştiriyor ve yasa dışı avlanmayı engelliyor.

Kültürel ve doğal varlıkların korunmasına yönelik denetimler de gerçekleştiren ekipler, motorlu ve motorsuz su araçlarını makul şüphe halinde durdurarak kontrol ediyor.

Suç ve kabahatleri tespit etmek için Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) ile sorgulamalar yapılan gölde, olaylar personel üzerindeki yaka kameralarıyla kayıt altına alınıyor. Gölde geniş alan taramaları için dron kullanılırken, dürbünlerle de kıyı ve çevre kontrolleri sağlanıyor.

"İzinsiz avlanan kişilere idari ve adli işlemler uygulanıyor"

Nallıhan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Su, Sarıyar Baraj Gölü'nde görev yapan jandarma timlerinin yasa dışı avlanma ve çevre kirliliğine karşı yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ve devriye faaliyeti yürüttüğünü vurgulayan Su, "Kaçak avcılıkla ilgili 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında denetimler yapıyor, izinsiz avlanan kişilere idari ve adli işlemler uygulanıyor. Kültürel mirasın korunması için 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde gerekli tedbirleri alıyoruz." dedi.

"Şüphe uyandıracak durumlar titizlikle kontrol ediliyor"

Görevli personelin Sarıyar Baraj Gölü'nde pek çok yasa dışı faaliyete müdahale ettiğini belirten Jandarma Üsteğmen Su, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğinin ana nedenleri endüstriyel atıklar, evsel atıklar, kurallara aykırı atık sahaları ve atık dökümü, tıbbi atıkların suya dökülmesi gibi eylemler. Devriye faaliyetlerinde başta bu hususları kontrol ediyoruz. Su üzerinde yağ tabakasının oluşup oluşmadığının kontrolü, sudaki renk ve koku değişimi, su ürünlerinin ölümü gibi şüphe uyandıracak durumlar titizlikle kontrol ediliyor. Suyu kirletecek her türlü eylem karada ve göl üzerinde devriyelerimiz vasıtası ile takip ediliyor. Hali hazırda 800 milyon metreküp su bulunan baraj gölünün hem elektrik üretimi hem de tarımsal sulamada çok önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."