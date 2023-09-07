Haber: Mert Osman Erman

"Ay keskin nişancı" olarak adlandırılan iniş aracının, her şey yolunda giderse Şubat ayında Ay'a iniş yapması bekleniyor.

Japonya, uzay programı için yaşadığı sorunlar nedeniyle son bir yılda iki kez Ay yüzeyine ulaşmayı başaramadı.

ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a iniş yapmak için sadece beşinci ülke olma niyetinde.

İki hafta önce Hindistan, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgeye başarılı bir şekilde bir uzay aracı indirdiğinde tarih yazdı.

Japon uzay aracının, Ay'ın yakınındaki Shioli krateri civarındaki bir bölgeye 100 metre (328 fit) içinde iniş yapması bekleniyor.

Ay'ın yörüngesine girmesi dört ay içinde bekleniyor. Ardından Şubat ayında bir iniş denemesi yapmadan önce bir ay boyunca Ay'ı dolaşacak.

100 milyon dolarlık (£59 milyon) görev, Tokyo'nun Ay'a hafif, düşük maliyetli bir uzay aracı indirme yeteneğini göstermeyi amaçlıyor.

Roket aynı zamanda Japon, Amerikan ve Avrupalı uzay ajansları arasındaki ortak bir proje olan X-ışın Görüntüleme ve Spektroskopi Görevi (XRISM) uydusunu taşıyordu.

Uyduda bir otobüs büyüklüğünde bir teleskop bulunuyor ve artık kara delikler gibi uzay fenomenlerini incelemeye başlayacak.

Başarılı fırlatma, geçen yılki başarısızlıkların ardından geldi

Geçen Kasım ayında, JAXA, OMOTENASHI uzay aracı ile iletişimi kaybetti ve Ay'a iniş görevini iptal etti.

Daha yakın bir tarihte Nisan ayında özel bir Japon başlangıç şirketi olan iSpace, uzay aracıyla iletişimi kaybettikten sonra Hakuto-R iniş aracını indiremeyerek başarısız oldu.

Bu yıl iki deneme roket fırlatması da başarısız oldu, en son Temmuz'da motor arızası bir patlamaya neden oldu.