Tokyo

Bakan Kamikava, düzenlediği basın toplantısında, bölgede çok sayıda Filistinli mültecinin toplandığına dikkati çekerek Japonya'nın, İsrail'in Refah'a olası askeri saldırısından derin endişe duyduğunu vurguladı.

Kamikava, "Böyle bir askeri operasyon daha fazla mağdur oluşturabilecek felakete neden olabilir. Bunun da insani yardım faaliyetlerinde gittikçe artan bir zorluğa yol açacağı açık. Ülkemiz bu duruma müsamaha gösteremez." dedi.

Ülkesinin hem G7 hem de Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi eksenindeki faaliyetlerine işaret eden Kamikava "İsrail ile iletişim dahil karşılıklı yaklaşım sergilemeyi" hedeflediklerini kaydetti.

Kamikava, ilgili taraflarla koordinasyon halinde bölgede rehinelerin serbest bırakılması, ateşkesin sağlanmasının önemini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 797 Filistinli öldürüldü, 76 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 272 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihat mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.