Tokyo

Hint-Pasifik'te artan bölgesel tehditler karşısında Japonya hükümeti, NATO bünyesindeki dost ülkelerle geniş yelpazede işbirliklerine hız vermeyi hedefliyor.

Kyodo ajansının Japon hükümetine dayandırdığı bilgiye göre, Japonya diplomasi, savunma ve ekonomik güvenlik alanında İtalya ile eylem planı hazırlıyor.

Bu plan doğrultusunda iki ülke dışişleri bakan yardımcıları yıllık "stratejik diyalog" düzenleyecek ve iki ülke orduları ortak savunma tatbikatları gerçekleştirecek.

Ekonomik güvenlik alanında yarı iletken, temiz enerji geçişi, yapay zekanın uygun yönetimi ve gıda güvenliği dahil tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi konularında işbirliği yapılacak.

Doğu ve Güney Çin Denizi'nde "provokatif denizcilik faaliyetleri" ile Hint-Pasifik'te artan gerilimlere yönelik Tokyo ve Roma hükümetlerinin "ciddi endişeleri" kayda geçirilecek.

Çin'in bölgesel nüfuzu ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı "üstü kapalı vurgu" yapması beklenen nihai eylem planının, İtalya'da yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde açıklanması planlanıyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 13-15 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılarak birlik ülkelerindeki muhataplarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Ülkenin güneyinde Fasano bölgesindeki zirve marjında ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek Kişida, eylem planını kamuoyuna duyuracak.