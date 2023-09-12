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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve milli takım sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

76. dakikada Japonya penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in ceza sahasında Ito Junya'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ito Junya, topu ağlara gönderdi: 4-2.

74. dakikada milli takım bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert şutunda, kaleci Schmidt meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

44. dakikada milli takım farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru gelen topu Mert Müldür kafa ile çevirdi, kaleci Nakamura'dan seken topu Ozan Kabak kafa ile ağlara yolladı: 3-1.

15. dakikada Japonya öne geçti. Ito Atsuki, Doan ile yaptığı verkaçla ceza yayı önünde topla buluştu. Ito Atsuki'nin sol ayağıyla sert şutunda top fileleri havalandırdı: 1-0.

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