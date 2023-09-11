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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdman, teknik direktör Moriyasu'nun oyuncularıyla yaptığı konuşmanın ardından gerçekleştirilen ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.

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