Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.
USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.
USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA
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