Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hokkaido olduğunu açıkladı.

USGS, depremin yerin 39,3 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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AA