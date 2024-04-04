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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.

Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.

Botsvana, Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti

Botsvana, Almanya'yı 20 bin fil göndermekle tehdit etti

Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.

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