İşikawa

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde 3 Ocak yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

Toprak kayması uyarısı

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.

Noto Yarımadası'na yönelik verilen aralıklı yağmur yağışı tahminleri sonrası, bölgede olası toprak kaymalarına karşı uyarılar verildi.

Yardım sevkiyatı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı personel sayısının 2 bine yükseltildiğini açıkladı.

Kişida, "Yardım malzemelerinin bölgelere sevkiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

SDF personelinin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı belirtildi.

Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.

Eyalet geneli kamu kuruluşlarında elektrik ve su kesintileri yaşandığı, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.

Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların, sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.

İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

Havalimanı pisti onarılacak

Noto Yarımadası'na en kısa süreli ulaşım yolu, Wajima kentindeki Noto Havalimanı'nda pistte uzunluğu 10 metreyi aşan çökmeler saptandı.

Onarım sürecine alınan pistin en erken 4 Ocak gecesi yeniden hizmete alınabileceği aktarıldı.

Japonya Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezi analizinde, kıyıdaki Wajima'da karanın 3 metreye yakın batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

Sismik aktivitenin sürmesi bekleniyor

Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.

1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.