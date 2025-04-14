Aralarında Türkiye, Çin ve ABD'nin de de bulunduğu 158 ülkenin katıldığı program, sürdürülebilirlik çözümlerine ve uluslararası işbirliklerine ev sahipliği yapıyor.

"Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" ana temasıyla gerçekleştirilen ve 6 ay boyunca devam edecek olan fuarın ilk günü ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı organizasyon kapsamında ülkelerin savunmadan turizme, bilişim teknolojilerinden tekstile kadar birçok alanda yaptıkları çalışmalar, kurdukları pavilyonlarda görücüye çıkıyor.

Fuarın ilk gününde Kawasaki Heavy Industries Grubu, yeni nesil ulaşım aracı CORLEO'yu tanıttı. Geleceğin yaşam tarzına yönelik fikirlerin sergilendiği Future Life Expo pavilyonunda tanıtılan dört ayaklı araç büyük ilgiyle karşılaştı.

Türkiye'nin bor zenginliği dünyaya tanıtılacak

Türk-Japon ilişkilerinin 100. yılının kutlandığı bir dönemde Türkiye de 900 metrekarelik büyük bir pavilyonla EXPO 2025'te yerini aldı.

Fuar için ana tema sloganı, "Medeniyetlerin Altın Çağı" olan Türkiye'nin oluşturduğu pavilyon, ilk günde dünya ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fuar boyunca ülkenin akıllı ulaşım teknolojileri, lojistik, savunma sanayi, turizm, tekstil, değerli madenler ve yeraltı kaynakları, inşaat ve gayrimenkul ile bilişim teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar küresel ziyaretçilere tanıtılacak.

Türk bayrağını temsilen ışıklandırılmış "Hilal ve Yıldız" tasarımının yer aldığı pavilyonun her iki cephesinde, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarına atıfta bulunmak için, dalga formunda bir yapı yer alıyor.

Pavilyonun ana girişindeki bor kaplı ağaç enstalasyonu (yerleştirme) ise ülkenin bor rezervinin zenginliğini simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılında açıklanan, Türkiye'nin ilerleyen yüzyılda izleyeceği yolu ve ulaşmayı amaçladığı hedefleri anlatan "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, EXPO 2025'te, küresel düzeyde güçlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin zengin kültürü çeşitli etkinliklerle tanıtılacak

Türkiye, fuar kapsamında düzenleyeceği etkinliklerle çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu kapsamda 19 Nisan'a kadar "Barış Manço Dijital Sergisi" Türkiye pavilyonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ülkenin zengin kültürel mirasının modern tasarım anlayışıyla harmanlandığı pavilyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanacak.

Türk müziğinin en önemli iki sazı "ney" ve "tambur" ile Türk müziğinin güncel yorumu da dinleyicilerle buluşturulacak. Dünyanın en eski askeri bandolarından ve Osmanlı Devleti'nin sembolü olan mehter de tanıtılacak.

Ayrıca 25-31 Mayıs'ta, Türk Mutfağı Haftası kapsamında atölye çalışmaları yapılacak.

Türkiye, EXPO 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne dikkati çekmek amacıyla da birçok etkinliğe imza atacak. Bu kapsamda Sıfır Atık Sergisi, 1-7 Haziran'da ziyarete açık olacak.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü de kapsayan hafta boyunca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatan belgeler, düzenlenecek sergiyle ziyaretçilerle paylaşılacak.

Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve verdiği pozla dünya gündemine gelen milli atıcı Yusuf Dikeç de ağustos ayının sonunda "özel konuk" olarak EXPO 2025'e katılacak.