Ankara

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Büyükelçi Katsumata Takahiko, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz ve Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik katıldı.

Büyükelçi Katsumata, burada yaptığı konuşmaya, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı.

Katsumata, deprem bölgesinde toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla Japonya'nın, söz konusu projeye 700 milyon Japon yeni (yaklaşık 130 milyon TL) destek sağlayacağını bildirdi.

Projenin Türk ekonomisini destekleyecek sağlam bir sosyal altyapı inşasına katkıda bulunacağını vurgulayan Katsumata, "Deprem Enkazının Çevreye Duyarlı Şekilde Kaldırılması ve Zararlı Atıkların Güvenli Bertaraf Edilmesi Projesi"nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve UNDP işbirliğinde yürütüleceğini söyledi.

Katsumata, 2011'de Japonya'da meydana gelen Tohoku depremi sonrasında Türk arama kurtarma ekibinin, yabancı ülkeler tarafından görevlendirilmiş ekipler arasında Japonya’da en uzun süreli faaliyeti gerçekleştirmiş ekip olduğunun altını çizerek "Dost, kara günde belli olur. Atasözünde olduğu gibi bu eşi benzeri görülmemiş deprem felaketine yönelik destek ve yeniden yapılanma çalışmalarının ikili ilişkileri daha güçlendirdiğini hissediyorum." dedi.

UNDP Mukim Temsilcisi Vinton da depremden sonraki 6 aylık süreçte bölgedeki molozların çoğunun şehir merkezlerinden kaldırılarak geçici depolama yerlerine boşaltıldığını ifade ederek bu molozların güvenli ve "ekolojik zarar" yaratmayacak şekilde kaldırılmasının önemini vurguladı.

Molozların geçici depolama yerlerine boşaltılma sürecinin hızının "insan sağlığına ve çevreye yönelik tehditler konusunda endişelere yol açtığına" belirten Vinton, asbest ve diğer zehirli maddelere ilişkin risklere işaret etti.

Vinton, Hatay ve Kahramanmaraş’ta molozların sonradan kullanım için geri dönüştürülebilir malzemelere ayrılması için iki tesis yapılacağını açıklarken bu projenin, bölge halkının ve molozların kaldırılmasında çalışan ekiplerin sağlığının güvence altına alınması için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Japonya'nın afet yönetimindeki başarısını 2011 Tohoku Depremi'yle anan Vinton, "Japonya’nın afet sonrası iyileştirme çalışmaları esnasında malzemelerin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını teşvik eden Sendai Sistemi, gelecek projelere miras ve örnek olacak." diye konuştu.

Vinton, Sendai Sistemi ile Japonya’nın deprem ve tsunamiden sonra 31 milyon ton enkazın yüzde 81'ini geri dönüştürmeyi başardığına işaret ederek Japonya’nın bu konudaki bilgi ve deneyiminin Türkiye’nin ihtiyaçlarına yanıt vermek için kullanılmasını umduğunu belirtti.

Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz de projenin, Japon hükümeti ile teknik bilgi ve tecrübe paylaşımına zemin oluşturacağının altını çizerek iki ülke arasında ortaya konulan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Müdür Akdeniz, Bakanlığın, söz konusu projeye dolgu materyali sağlayacağını belirtirken hibe desteğinin afetten etkilenen şehirlerin toparlanma sürecinin hızlı ve etkili yürütülmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Proje kapsamında, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, asbest ve benzeri zararlı atıkları da ihtiva eden enkazın toplanacağı ve geçici olarak depolanacağı alanlar belirlenerek enkazın kaldırılması ve yönetilmesine ilişkin planlar yapılmasının yanı sıra enkaz atıklarının geri dönüşümünün gerçekleştirileceği iki tesis kurulacak.

AA