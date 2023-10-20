Haber: Mert Osman Erman

Birçok Cumhuriyetçi, Jordan'ın tokmak için ikinci oylamayı kaybetmesinin ardından, Jordan'ın destekçileri tarafından bir baskı kampanyasına maruz kaldıklarını bildirdi.

Ohio'dan bir sağcı Cumhuriyetçi olan Jim Jordan, tehditleri kınamıştır.

Sert bir muhafazakar ayaklanma, son Konuşmacıyı 3 Ekim'de gönderdi

Üçüncü bir Konuşmacı seçimi Perşembe günü gerçekleşebilir ve Jim Jordan'ın göreve gelmek için partisinde daha fazla meslektaşını kazanması gerekecek, bu da işi kazanmak için gereken 217 oy sağlaması gerekecek.

Iowa'dan bir Cumhuriyetçi olan Mariannette Miller-Meeks, çarşamba günü "inandırıcı ölüm tehditleri aldığını ve tehditkâr aramaların ardı arkası kesilmediğini" yazdı ve Jim Jordan'a alternatif bir oy verdikten sonra.

"Kaldıramayacağım bir şey, ya da destekleyemeyeceğim bir şey, bir zorbadır," diye yazdı.

Jim Jordan'a özellikle karşı olan Nebraska'lı bir Cumhuriyetçi Don Bacon, eşinin Jim Jordan'ın destekçileri tarafından taciz edildiğini gösteren metinleri Politico'ya sağladı.

"Kocanız artık hiçbir siyasi görevde olmayacak," diye yazan anonim mesajlardan biri okuyor. "Ne kadar hayal kırıklığına uğrattı, ne kadar başarısız biri."

Jim Jordan'ın baskı kampanyasına dahil olduğu herhangi bir iddiayı reddetti

"Hiçbir Amerikalı, başkasını inançları nedeniyle taciz etmemeli," dedi ve çarşamba akşamı Twitter'dan yayınladı. "Tüm meslektaşlarımıza yönelik tehditleri kınıyoruz ve bir araya gelmek zorundayız."

"Durun. Bu iğrenç," diye ekledi

Daha fazla Jim Jordan destekçisi olmayan, Virginia'dan Jen Kiggans, Texas'tan Kay Granger ve Florida'dan John Rutherford da Jim Jordan'ı destekleyen yerel muhafazakar liderler ve sağcı etkileyicilerin uygun olmayan ikna taktiklerinden şikayet ettiler.

"Taciz ve tehditler, pozisyonumu değiştirmeyecek," diye yazdı Kiggans.

Hiçbiri Jim Jordan'ın kendisinin doğrudan dahil olduğunu ima etmedi, ancak bazıları taktiklerin sorumluluğunu onun üzerine attı.

Florida'dan Carlos Gimenez, NBC News'e, Jim Jordan ile bu konuyu doğrudan konuşturduğunu ve "tehditlere pek iyi tepki vermediğini" söyledi.

"Bana kendisinin bunun arkasında olmadığını, insanlara durmalarını söylediğini söyledi, peki o zaman sana neden dinlemiyorlar?" diye sordu Gimenez.

O, ofisinin Jordan'a karşı olduğu robokonferanslar almaya başladığını söyledi

Arkansaslı Cumhuriyetçi Steve Womack, Jim Jordan'ın Konuşmacı olmasına karşı çıkan milletvekillerine karşı Jordan'ın destekçilerinin "saldır, saldır, saldır" taktiklerini eleştirdi.

Ve hatta Jim Jordan'ın müttefiklerinden bazıları, özellikle Florida'dan Byron Donalds, zorlu yaklaşımın "ters tepebileceğini" kabul ettiler.

Jim Jordan'ın Konuşmacı olma çabaları, ikinci kez kendi partisinden yeterli destek kazanamamasıyla sonuçlandı.

Çarşamba günü, 22 partili meslektaşı, ona karşı oy kullandı. Salı günkü ilk oylamada bunu yapanlardan ikisi daha fazlaydı.

Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy, sıradan bir kalkışmayla alt meclis liderliğinden alındıktan iki haftadan fazla bir süre sonra liderlik savaşına son veren bir son bulunmuyor.

Konuşmacı olmadan, Cumhuriyetçi kontrollü Temsilciler Meclisi hiçbir yasa çıkaramaz veya Beyaz Saray'ın acil yardım taleplerini onaylayamaz. Bu, Hamas ile savaşı sırasında İsrail'e potansiyel yardım da dahil olmak üzere.

Oda içindeki frustasyon artarken, Temsilciler Meclisi'nde geçici olarak Patrick McHenry'e yetki verme konusunda 90 güne kadar süren bir dönem için konuşmalar başladı.