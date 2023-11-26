Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün zor bir maçı daha geride bıraktıklarını belirtti.

Mücadelenin ilk yarısı rakibe üstünlük sağlayamadıklarını anlatan Tralhao, "İkinci yarıda kendimiz gibi oynadık, rakibimize de bunu kabul ettirdik. İkinci yarı gol pozisyonları bulduk, oynadık. Üç puana yakın olan taraf bizdik. Bir puandan da şikayetçi olacak değiliz. Ligde her takım her takımı yenebiliyor. Galibiyete yakın olan tarafken fırsatları değerlendiremedik." diye konuştu.

Tralhao, ligin 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçtan üç puan kazanmak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.