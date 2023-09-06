Haber: Damla Oya Erman

Şarkıcı, CNN tarafından elde edilen kamu kayıtlarına göre Salı günü Miami Dade County'de Florida'da boşanma davası açtı. Dilekçe, evliliğin "geri dönülemez şekilde bozulduğunu" belirtiyor.

CNN, Jonas ve Turner'ın temsilcilerine yorum talebinde bulundu.

İkisi de 2020 ve 2022 yıllarında doğan iki kızın ebeveynleridir. Jonas, paylaşımlı velayet istiyor. Dosyaya göre, Jonas ve Turner'ın evlilik öncesi bir anlaşmaları bulunuyor.

İkisi 2016 yılında çıkmaya başladı ve 2017 yılında nişanlandı. O dönemde Jonas, Instagram sayfasında, Turner'ın yeni nişan yüzüğünü takmış halini gösteren bir fotoğraf paylaşarak "Evet dedi" yazılı bir açıklama yapmıştı.

Turner ve Jonas Brothers şarkıcısı, ardından iki düğün gerçekleştirdi.

İlk düğünlerini 2019 yılında Las Vegas'ta gerçekleştirdiler, Billboard Müzik Ödülleri'ne katıldıktan sonra, Elvis Presley taklitçisi bir törenle aile ve arkadaşları önünde yeminlerini değiştirdiler.

Düğünleri hakkındaki haberler ilk olarak DJ - ve düğün misafiri - Diplo, mekanın içinden bir dizi fotoğraf ve video paylaştığında ortaya çıktı. Turner'ın temsilcisi daha sonra CNN'e çiftin gerçekten evlendiğini doğruladı.

"Taht Oyunları" yıldızı Turner ve Jonas, güney Fransa'daki resim-perde Château de Tourreau'da görkemli bir törenle yeniden evlendiler, Elle'e göre.

Turner, çiftin geri çekilme anında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram sayfasına paylaştığında, açıklamada "Bay ve Bayan Jonas" yazarak düğün günlerine bir bakış sunmuştu.

Turner'ın yanında "Taht Oyunları"nda Turner ile birlikte başrol oynayan Maise Williams, Nedimeler'den biri olarak görev yaptı ve Jonas'ın kardeşleri ve grup arkadaşları Nick ve Kevin da Fransız partisinde hazır bulundu.