İSTANBUL- Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, üyesi olduğu Hollywood Vampires hayranlarıyla buluştu. Ayak bileği sakatlanan Depp, Türkiye'deki konserini iptal etmezken, konserin gelirinin ise 6 Şubat depreminden etkilenenlere bağışlanacağı duyurulmuştu. Konserde Hollywood Vampires grubu, 'I want my now", 'My generation" ve sevilen birçok parçasını seslendirdi. Konsere katılanlar da bu şarkılara eşlik etti.

HABER: METE YILMAZ