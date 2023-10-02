Haber: Mert Osman Erman

Kitagawa aleyhindeki iddialar, 2019 yılında ölen müzik milyarderinin altmış yıl süren kariyeri boyunca yüzlerce erkek çocuğunu ve genç erkeği istismar ettiğini ortaya koyan bağımsız bir soruşturmanın ardından yeniden gündeme geldi.

Soruşturma ayrıca mağdurlara tazminat ödenmesini tavsiye etti.

Johnny & Associates ajansı, tazminat için bir web sitesi kurmuştu ve Pazartesi günü 478 kişinin tazminat talebiyle yanıt verdiğini açıkladı - bunların 325'i mağdur olarak tazminat talep ediyor. Ajans, bu kişilerin 150'sinin eski yetenekler olduğunu belirtti.

Pop ajansı kendini -SMILE- olarak yeniden adlandırdı ve yeni adlandırılmış kurumun sadece mağdurları tanımlayıp tazminat ödeyeceğini söyledi. Yetenekleri yönetmek için yeni bir şirket oluşturulacak.

Ajans, her mağdur için finansal tazminatı vaka bazında belirleyeceğini belirtti.

Bu yılın başlarında ajans, mağdurlara özür diledi ve soruşturmanın bulgularının ardından dönemin CEO'su Julie Fujishima - Kitagawa'nın yeğeni - istifa etti.

Onun yerini, Japonya'da bir televizyon yıldızı ve şarkıcı olan ve aynı zamanda cinsel suçlamalarla suçlanan Noriyuki Higashiyama aldı - bu suçlamaları Pazartesi günü reddetti.

"Hiç kimseye cinsel tacizde bulunmadım. Bazı insanlar, benim onlara güç tacizinde bulunduğumu hissetmiş olabilirler, ama bu 35-40 yıl önceydi ve cinsel istismarın ne olduğunu anlayamazdım," dedi.

Higashiyama, liderlik bayrağını eylül başında devralırken, ajansın Johnnys adından ayrılıp ayrılmayacağından emin olmadığını söyledi.

Yeniden yapılanmanın kamu kabulünü geri kazanma girişimi olduğuna inanılıyor - Nissan, Asahi ve Suntory gibi büyük Japon şirketleri, soruşturmadan sonra ajansın yeteneklerini bıraktı.

Japonya'daki Kitagawa skandalı, cinsel tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Hollywood mogulü Harvey Weinstein ile karşılaştırıldı.

Ancak Kitagawa, hiçbir zaman suçlamalarla karşı karşıya kalmadı ve ölümüne kadar saygı gören bir figür olarak kaldı - hatta ölümü, dönemin Japonya başbakanından kamu taziyeleri de aldı.

J-pop endüstri titanı, Japonya'nın en ünlü erkek gruplarını ve sanatçılarını başlatmakla sorumlu olarak görülüyordu. Onun istismarı aynı zamanda Japonya'nın müzik endüstrisinde açık bir sırdı. Kariyerinin büyük bir kısmında kendisine yöneltilen suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve bazı davalarda suçlu bulundu - ancak bu raporlara karşı hakaret davası açmayı da başarıyla sürdürdü ve suçsuzluğunu her zaman inkar etti.

Çoğu ana akım Japon medyası da suçlamaları yıllarca ele almadı, bu da endüstriye yönelik bir örtbasın suçlamalarına yol açtı.

Ardından Mart ayında BBC'nin Predator: J-Pop'un Gizli Skandalı adlı belgeseli, Kitagawa'nın istismarını detaylandırarak yayınlandı ve ulusal bir tartışma başlattı ve tam bir soruşturma taleplerine yol açtı.

Bazı kurbanlar, cinsel taleplerine uymazlarsa kariyerlerinin zarar göreceğini düşündüklerini BBC'ye söyledi.

Yayın, daha fazla kurbanın ortaya çıkmasına yol açtı - bunlardan biri olan eski J-pop idolü Kauan Okamato, bilinçli olarak basın toplantısını uluslararası medya için Tokyo'daki Yabancı Muhabirler Kulübü'nde düzenledi. Okamato, 15 yaşından itibaren 4 yıl boyunca Kitagawa tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Fujishima'nın istifasının ardından birkaç kurban da dahil olmak üzere birçok mağdur konuştu. Onun istifası aynı zamanda ajansın Kitagawa'nın suçlarını ilk kez kamuya açıklamasını işaret etti.

Kurbanların bir tanesi Johnny'nin Cinsel Saldırı Mağdurları Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuştu.

"Bir şeyler yapmaya karar verirseniz, şeyleri değiştirebileceğinizi öğrendim. Baş aşağı yürümemize gerek yok - öne bakabiliriz," dedi.