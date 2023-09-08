Haber: Mert Osman Erman

Noriyuki Higashiyama, rapor edilen eylemleri hatırlayamadığını ve bu eylemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini bilemediğini söyledi.

Julie Fujishima, amcasının suçları nedeniyle istifasının ardından Johnny and Associates'ın yeni patronu olarak atanmıştı.

Higashiyama, kurbanları tazmin etme ve telafi etme çabalarını yönetecek. Ancak, Perşembe günü Fujishima'nın ayrılışını ve atanmasını duyuran bir basın toplantısında, kendi rapor edilen istismarı hakkında da sorularla karşılaştı.

Gazeteciler, kitaplarda yayınlanan iddiaların doğru olup olmadığını sordular. Bu iddialara göre Higashiyama'nın genç erkeklerin kasıklarını masaj yaptığı, cinsel organlarını gösterdiği ve onlara "sosisimi ye" dediği söyleniyordu.

O, "Net olarak hatırlamıyorum. Belki oldu, belki olmadı. Hatırlamakta zorluk çekiyorum." şeklinde cevap verdi.

56 yaşındaki Higashiyama, Japonya'da tanınmış bir isimdi ve Johnny and Associates tarafından işe alınan ilk yeteneklerden biriydi. Çevrimiçi olarak birçok kullanıcı, onun atanmasını eleştirdi ve şirketle uzun süreli ilişkisini göz önüne aldı.

"İtibarı yeniden kazanmak zaman alacak ve bu çaba için hayatımı riske atıyorum." dedi.

Ayrıca, Kitagawa'nın istismarının bir kurbanı olmadığını, ancak söylentilere aşina olduğunu belirtti.

"Hiçbir şey yapamadım ve yapmadım," dediği basın toplantısında itiraf etti.

Higashiyama'nın Johnny and Associates markasına olan onlarca yıllık bağları, birçok insanın şirketi nasıl değiştirebileceğini ve daha da önemlisi yeteneklerini nasıl koruyabileceğini sorgulamasına yol açtı.

Cuma günü, Johnny'nin bir mağduru olan ve kamuya açılan Kauan Okamoto, medya önünde konuşurken duygusal bir şekilde çöktü ve en çok acı çeken kişinin annesi olduğunu söyledi.

"Ona yapılanları tekrar tekrar yaşamak zorunda kalıyor ve bana yapılanları duymak zorunda kalıyor. Ona hatta söyleyemediğim şeyler var. Onun böyle bir şeyi bir daha yaşamamasını istemiyorum." dedi.

Ayrıca, Higashiyama'yı "saygı duyduğunu" ve onu "bu işi kimse istemediği için cesurca aldığını" söyledi.

Mr. Okamoto, Kitagawa'nın yaptıklarından nefret ettiğini ancak yine de "Johnny'nin" onu müzik dünyasına tanıttığı için "minnettar" olduğunu söyledi.

Kitagawa, Japonya'nın eğlence endüstrisinin en etkili ve güçlü figürlerinden biriydi. Ajansı on yıllardır J-Pop kültürüyle özdeşleşmiş ve birçok genç erkek için ünlülüğün kapısını açmıştı.

Ancak Johnny and Associates artık bir cinsel saldırganın adını taşıyor.

Perşembe günkü basın toplantısında, şirketin adını değiştirme planlarının olup olmadığı sorulduğunda, Higashiyama'nın bunun olmadığını söylediği bildirildi.

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Herkesin sizi renkli lenslerle izleyeceği bir şirketi nasıl yeniden inşa edeceksiniz?" diye sordu.

"Bu şirketin sonu mu?" diye ekledi. Geçen hafta bağımsız bir soruşturma, pop mogulünün altı on yıl boyunca yüzlerce erkek ve genç erkeği istismar ettiğini, erkek grup ajansının başkanı olduğu dönem dahil olmak üzere buldu.

2019'da 87 yaşında öldü ve hiçbir zaman suçlamalarla yüzleşmedi ve her zaman suçsuz olduğunu iddia etti. Kitagawa'nın ölümü ulusal bir olaydı - hatta o dönemin başbakanı bile başsağlığı mesajı göndermişti.

İstismarının sektörde açık bir sır olduğu raporlara rağmen, on yıllardır ana akım Japon medyası iddiaları yayınlamamıştı.

Ancak bu yıl Kitagawa ve J-Pop endüstrisi hakkındaki bir BBC belgeseli ulusal bir tartışma başlattı ve daha fazla kurbanın ortaya çıkmasına yol açtı. Geçen hafta ajansın başkanının istifasını öneren bağımsız bir soruşturmaya yol açtı.

Ayrılan CEO Bayan Fujishima, Kitagawa'nın istismarını Perşembe günü ilk kez kabul etti.

Pop mogulünün ajansın birçok üyesini, kendisi dahil, sessiz kalmaya zorlayacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Ayrıca, şirketin birçok medya kuruluşu üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten yıllardır Japon eğlence endüstrisini takip eden bir gazeteci olan Matsutani Soichiro, söyledi.

Mayıs ayında, örneğin bir Japon düzenleyici, ajansın şirketi terk eden idollerin teşhir edilmemesi için TV istasyonlarına baskı yaptığını bulduğu için Johnny and Associates'a bir uyarı yayınladı.

Bay Soichiro, sorunun kökünün ele alınmadığı sürece benzer şeylerin diğer yetenek ajanslarında da meydana gelebileceğini ekledi.