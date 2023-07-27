İSTANBUL- Harbiye Açık Hava Yaz Konserlerinin ilk ayağında Gülşen,Simge, Hakan Altun, Yaşar, Levent Yüksel gibi isimleri ağırlayan Jolly Joker serinin kapanışını Yıldız Tilbe ile gerçekleştirdi. 6 bine yakın müziksever 1 buçuk saat aralıksız sahnede kalan sanatçıya büyük çoşku ile eşlik etti.

Jolly Joker Harbiye Yaz Konserleri serisi Ekim ayında da devam edecek.

12 şehirde 22 mekanı ile her hafta Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker, en sevilen sanatçıları açık hava konserleri ile müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Ekim ayında gerçekleşecek serinin ikinci ayağında 4 Ekim Çarşamba Yıldız Tilbe, 5 Ekim Perşembe Hakan Altun, 6 Ekim Cuma Gülşen, 7 Ekim Cumartesi Levent Yüksel, 8 Ekim Pazar Berkay, 9 Ekim Pazartesi İrem Derici konseri gerçekleşecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL