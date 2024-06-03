Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe getirilen Portekizli ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekipte bu görevi üstlenen 78. isim oldu.

Sarı-lacivertli futbol takımının 117 yıllık tarihinde daha önce 40 yabancı, 37 de Türk teknik direktör görev yaptı.

Geçen sezon İsmail Kartal'la kulüp tarihinin puan rekorunu kırmasına karşın ligi ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, son olarak İtalya'nın Roma ekibini çalıştıran Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Mourinho, 41. yabancı teknik direktör

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 41. yabancı teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertlilerde Mourinho öncesi 13 farklı ülkeden toplam 40 yabancı teknik adam görev aldı.

Bu süreçte 7 Macar, 6 Yugoslav, 5 Alman, 4'er Hollandalı, İngiliz ve Brezilyalı, 2'şer Hırvat, Rumen ve Portekizli, 1'er İskoç, İtalyan, Slovak ve İspanyol teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Fenerbahçe'nin 117 yıllık tarihinde Mourinho dışındaki yabancı teknik direktörleri şöyle:

Josef Swenk (Macaristan), James Elliot (İngiltere), Nemettz (Macaristan), John Prayr (İngiltere), Ignace Molnar (Macaristan), Peter Molley (İngiltere), James McCormick (İskoçya), Laszlo Szekely (Macaristan), Zarko Mihailovic (Yugoslavya), Imre Markoş (Macaristan), Miroslav Kokotovic (Yugoslavya), Oscar Hold (İngiltere), Abdullah Gegic (Yugoslavya), Traian Ionescu (Romanya), Constantin Teasca (Romanya), Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav Kaleperovic (Yugoslavya), Friedrich Rausch (Almanya), Branko Stankovic (Yugoslavya), Todor Veselinovic (Yugoslavya), Karlman Mezsöly (Macaristan), Pal Csernai (Macaristan), Guus Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovakya), Holger Osieck (Almanya), Tomislav Ivic (Hırvatistan), Carlos Alberto Parreira (Brezilya), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Baric (Hırvatistan), Joachim Löw (Almanya), Zdenek Zeman (İtalya), Werner Lorant (Almanya), Christoph Daum (Almanya), Zico (Brezilya), Luis Aragones (İspanya), Vitor Pereira (Portekiz), Dick Advocaat (Hollanda), Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Jorge Jesus (Portekiz).

Ali Koç dönemindeki 5. yabancı teknik adam

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 5. yabancı teknik direktörü oldu.

Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık döneminde Ali Koç, daha önce yabahncı teknik adam olarak Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Vitor Pereira (Portekiz) ve Jorge Jesus'tan (Portekiz) yana tercih kullanmıştı.

Jose Mourinho ayrıca, kulüp tarihinde görev yapan üçüncü Portekizli teknik adam olarak da kayıtlara geçti. Takımda daha önce Vitor Pereira ve Jorge Jesus, Portekizli teknik direktörler olarak tercih edilmişti.

Yerli teknik adamlar

Sarı-lacivertli takımın tarihinde görev alan 37 yerli teknik adam şunlar:

Dalaklı Hüseyin, Galip Kulaksızoğlu, Fuat Hüsnü Kayacan, Mustafa Elkatip, Sami Coşar, Zeki Rıza Sporel, Lebib Elmas, Reşat Erte, Hikmet Mocuk, Necmettin Çakar, Fikret Arıcan, Cihat Arman, Reşat Nayır, Necdet Erdem, Selahattin Torkal, Basri Dirimli, Sabri Kiraz, Necdet Niş, Nedim Günar, Şükrü Ersoy, Enver Katip, Ziya Şengül, Yılmaz Yücetürk, Ömer Kaner, Tınaz Tırpan, Erol Togay, Rıdvan Dilmen, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Zeki Murat Göle, iki farklı sezonda 2 ve 3 olmak üzere toplam 5 müsabakada geçici olarak teknik direktörlük yaptı.

Sarı-lacivertli ekipte Ali Koç dönemi öncesinde görev yapan Vitor Pereira'nın yanı sıra Ersun Yanal ve İsmail Kartal, Koç'un başkanlığında ikinci kez takımın başına geçti.

En uzun ve az süre görev yapanlar

Fenerbahçe'de en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanını toplam 6 dönem takımı çalıştıran Ignace Molnar elinde bulunduruyor.

Macar teknik adam, 1947-1948 sezonunun yanı sıra, 1957-1960 ve 1967-1969 yılları arasında 6 sezon sarı-lacivertli takımın başında bulundu ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de en az süre görev yapan teknik direktörler, üçer maçla Ömer Kaner ile Erol Togay oldu. Rıdvan Dilmen 5, Tamer Güney 9, Oğuz Çetin ve Zdenek Zeman 10'ar lig maçında takımın başında bulunurken; Tınaz Tırpan ve Enver Katip ikişer ay, İngiliz James McCormick ise 3 ay ile en kısa çalışan teknik adamlar olarak dikkati çekti.