Haber: Mert Osman Erman

Fritzl, 2009'da dünyayı şoke eden bir dava olan bu olay nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF, demansı olan Fritzl üzerine yeni bir psikiyatrik raporun, artık kamu için bir tehlike oluşturmadığını belirttiğini bildiriyor.

Bu durum, bir mahkemenin onu normal bir hapishaneye taşımaya karar verip vermemeye şimdi karar verebileceği anlamına gelir.

Fritzl, Krems an der Donau şehrindeki Stein Hapishanesi'nde zihinsel bozuk suçlular için yüksek güvenlikli bir kuruluşta tutulmaktadır.

Avusturya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılanlar, 15 yıl hizmet ettikten sonra koşullu salıverme için başvuruda bulunabilir - bu yasa kapsamında Fritzl, bu yıl şartlı salıvermeye başvurma hakkına sahiptir.

Hukuk uzmanları, şartlı salıvermenin de bir olasılık olduğunu belirtiyor; bu da Fritzl'in adını değiştirmiş olan bir bakım evine taşınabileceği anlamına gelir.

Linz'deki Johannes Kepler Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü Alois Birklbauer, "bir reddin ilan edileceği oldukça açık" dedi.

2022'de bir bölge mahkemesi, Fritzl'in "artık bir tehlike oluşturmadığını" ve bir standart hapishaneye taşınabileceğini kararlaştırdı - ancak Viyana'daki Yüksek Bölge Mahkemesi daha sonra bu kararı engelledi.

Amstetten kasabasında 2008'de ortaya çıkan Fritzl davası, Avusturya'nın ceza tarihindeki en kötülerden biri olarak tanımlanmıştır.

O, bir çocuğunu ihmal yoluyla öldürme, tecavüz, ensest ve kızını köleleştirme suçlarından suçlu bulundu.

Fritzl'in kızı ve çocukları o zamandan beri yeni kimlikler almıştır.