Haber: Mert Osman Erman

K-dramalar şimdi erkek karakter kadar kadın karaktere de sahip olma olasılığına sahiptir. Bu yılın en büyük başarılarından biri olan The Glory, bir kadının zorbalarına karşı intikam almasını konu alırken, son derece popüler Extraordinary Attorney Woo, otistik bir kadın avukatı konu alıyordu.

K-drama'daki kadın rolleri her zaman bu kadar ilginç değildi. Geleneksel olarak ailece izlenen diziler, şu anda nadiren rastlanan cinsel sahneler gibi tabuları ve biseksüel ilişkilerin yanı sıra yaşlı insanların aşk hayatları gibi tabuları kırmaktadır.

"1990'larda Kore dizileri genellikle chaebol - zengin varisler - fakir kadınları seven hikayelerdi," diyor Kore Senaristler Birliği Başkan Yardımcısı Hong Eun-mi.

Spoiled rich heirs'in cesur, çalışkan kızlara aşık olduğu Boys Over Flowers gibi diziler tipikti. Bu tür, "Candy girl" olarak biliniyordu - bir Japon anime olan Candy Candy'den adını alan, prensinin onu ayaklarından sürüklemesini bekleyen neşeli, çalışkan bir yetim kız hakkındaydı. "Artık durum böyle değil," diyor Hong. "Kadın baş karakter değişti - çok bağımsız, profesyonel bir işi var ve evlilikle gerçekten ilgilenmiyor."

Ve drama hala zengin ve güçlü karakterleri sevse de, bunlar artık kadınlar da olabilir - örneğin, sınırları aşan bir, sınır ötesi bir aşk hikayesi olan Crash Landing On You'da olduğu gibi.

Kore eğlence sektöründeki en güçlü kadınlardan biri olan aktris ve şarkıcı Uhm Jung-hwa, 90'ların kadınların "hayat hedefinin mükemmel bir erkek bulmaktan ibaret olduğu" bir dönemde kadınlara nadiren spot ışığı tutulduğunu söylüyor.

"Şimdi kendi terimlerimde yaşamayı cesurca kucaklayan birçok güçlü kadın karakteri görebiliyoruz ve kendi yaşımda bile kadınların hikayelerini anlatabilme şansına sahip olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum." dedi. 54 yaşındaki sanatçı, Netflix dizisi Doctor Cha'da, ingilizce becerisi kısıtlı bir orta yaşlı kadının tıp eğitimini tamamlamaya ve 20 yıl boyunca nankör ailesine bakım yapmaktan sonra çalışmaya başlamaya karar veren bir kadını canlandırdı.

"Doctor Cha, hayallerini takip etmeye karar veriyor ve annelik görevini tamamladığını söylüyor. Onun yolculuğu inanılmaz derecede ilham verici," diyor Uhm.

O dönemde başrolde orta yaşlı bir kadın fikri düşünülemezdi, diyor. "30 yaşına geldiğinizde başrolü kapamazdınız. 35 yaşın üzerindeyseniz, genellikle ailedeki anne figürü olarak tipik bir rolde oyunculuk yapardınız," diyor. "Gerçekten yetenekli ve güzel kadınlar bile yaşları nedeniyle ekrandan kaybolurlardı." Uhm, kadın temsilindeki değişimin Güney Kore'nin olağanüstü ekonomik gelişimine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın 50 yıl içinde 400 dolardan 35,000 dolara kadar yükselmesine tanık oldu. Bu, kadınların toplumdaki konumunda da değişikliklere neden oldu.

"Koreli kadınlar yüksek eğitim almış durumda ve evlilik ve doğum yerine sosyal başarı istiyorlar - ancak bazı sorunlar var," diyor senarist Hong.

Günümüzde Güney Kore dünyanın en düşük doğum oranına sahip ve kadın eşitsizliği ölçülerinde çok düşük puan alıyor. Koreli kadınlar, erkek meslektaşlarına göre ortalama üçte bir oranında daha az maaş alıyor. Ancak ekranda en azından kadınlar söz sahibi oluyor.

Forbes'un K-drama eleştirmeni Joan MacDonald, Asya'daki televizyon manzarasının değişimini Cinderella hikayelerinden uzaklaşmaya bağlıyor. 2016, Netflix'in bir Kore dizisine yatırım yaptığı ilk yıl oldu: Tarihî bir zombi destanı olan Kingdom, bir kadının başrolde olduğu ilk yıldı.

2019'a gelindiğinde, daha fazla kadının etkisi olan işyeri dramaları ve politika, hatta tarihî diziler ortaya çıktı.

"İşte o zaman daha fazla işi olan kadınları, erkeklerle ilgisi olmayan sorunları çözen kadınları görmeye başladınız," diyor MacDonald.

Covid kapanması değişimi hızlandırdı - talep üzerine video izleme ve insanların pandemi sırasında daha fazla tüketimi, K-drama izleyici sayısını üç katına çıkardı.

Bu yılın yarısında MacDonald'ın incelediği K-dramaların yarısında güçlü kadın karakterler vardı, ki bu oldukça farklı bir durumdu.

"Bunu tam olarak Kore toplumundaki gelişmeleri yansıtıp yansıtmadığından emin değilim - ancak şüphesiz diziler yol gösteriyor." diyor.

O, apartheid Güney Afrika'da insanların televizyonda ilk kez siyah orta sınıf karakterleri gördüğünde hissettikleriyle aynı hissi yaşıyor - "Daha önce siyah insanları profesyonel olarak görmemişlerdi ve bu aslında toplumu etkiledi," diyor.

Drama yazarı Baek Mi-kyoung, Kore televizyonunda kadın hikayelerinin öncüsü olmuş ve dizileri genellikle tabu konuları ele alıyor.

"Her gösteriyle sınırları zorlamaya çalışıyorum," diyor. Baek'in yüksek puanlı 2021 dizisi Mine, iki kadın arasındaki bir aşk hikayesini konu alıyordu ve bu, Kore televizyonunda biseksüelliğin ilk tasviriydi - bazı öfkeli mektuplara rağmen iyi karşılandı.

Ancak kadın hikayelerini ekrana getirmek her zaman kolay olmamıştır. Baek'in beğenilen 2017 dizisi The Lady in Dignity, yayıncılar tarafından sürekli olarak reddedildi.

"Hikayesi iki orta yaşlı kadın hakkında olduğu için ticari olarak başarılı olmayacağını düşündüler," diyor.

Ancak Baek, Strong Girl Bong-soon ile büyük bir başarı yakaladıktan sonra, JTBC sonunda Lady in Dignity'ye bir şans vermeye karar verdi. Dizi, Strong Girl Bong-soon'un yeni kırdığı izlenme rekorlarını bile geçti.

"Bu projeye karşı büyük dirençle karşılaştım, ama neyse ki büyük bir hit oldu," diyor Baek.

"Dramamdan bu yana kadın karakterler daha proaktif ve yetkilendirilmiş ve çok cool ve bağımsız hale geldi. Ama henüz tatmin olmadım. Oyun değiştiren olmak istiyorum." dedi.

En sonki komedi dizisinde, başka bir kadın süper kahraman hakkında, Strong Girl Nam-soon, farklı bir TV tabusunu ele almayı seçti: yaşlı insanlar arasındaki aşk.

"Kore izleyicileri romantik komedilere deli gibi bayılıyor, ama sadece genç insanlar için," diyor. "Bu bir çelişki - TV'nin önünde oturan çoğu izleyici yaşlı, ancak yaşlı aşkı sevmiyorlar."

O, yaşlı insanların cinsel hayatları hakkında yazmamam konusunda uyarıldığını söylüyor çünkü izleyicilerin kapatılacağından korkulmuş.

"Ama bir yaşlı kadının hayatında aşk hakkı var," diyor Baek.

Bu yüzden karakteri, Nam-soon'un eşit derecede güçlü büyükannesi - 67 yaşındaki Kim Hae-sook tarafından canlandırılan - bir barista ile aşık oluyor ve bir noktada sevgilisini omzuna alıp bir otele taşıyor.

Dizide, büyükanne, Kore dizilerini izlemeyi bıraktığını söylüyor çünkü sadece genç insanların aşık olduğunu gösteriyorlar. "Yaşlıların da kalbi var - göğüsleri sarkmış olabilir, ama kalpleri atıyor," diyor karakteri.

"Bu benim göndermem gereken önemli bir mesajdır," diyor Baek. O, "ilk kadın nesil süper kahraman dizisi"ni yazma hedefine sahipti - ancak çok küçük bir bütçe özel efektlerle ne yapabileceklerini sınırladı. "Marvel ile hikayelerim arasında büyük bir fark var," diyor.

Film ve televizyon için yazan Hong, bir kadının ana karakter olduğunda bütçenin çok küçük olduğunu söylüyor. "Kadın baş karakter olduğunda bütçe çok küçük oluyor. Bu konuda çok hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Kendi 2016 tarihli filmi Missing, işkolik bir, boşanmış bir annenin kaçırılan kızını bulma çabalarını konu alıyordu. "Çünkü kadın baş karakterli bir film yaptım, kendimle gurur duyuyorum," diyor.

Kore'nin film endüstrisi pandemi sırasında düşerken, K-drama izleyiciliği keskin bir şekilde arttı. Streaming hizmetleri ifade özgürlüğü ve büyük bütçeler sağladı, birçok film yapımcısı K-dramalar yapmaya başladı. K-drama ile sinema arasındaki fark daraldı, Squid Game - aşırı şiddetli distopik bir gerilim ve Netflix'in en çok izlenen dizisi - aslında film yapımcıları tarafından yapıldı.

Covid öncesi yılda 80'den fazla büyük bütçeli film yapılırken, bu yıl sadece altı tane yapıldı, diyor Hong. "Filmler için bu çok üzücü bir hikaye, ancak Kore içeriği için iyi olduğunu düşünüyorum."

Streaming platformlarından gelen yatırım ve değişiklik devam edecek gibi görünüyor. Netflix, 2022'de abonelerinin %60'ının bir Kore dizisi izlediği bir 2,5 milyar dolar daha yatırım yapma planını açıkladı. Disney, Amazon Prime ve diğerleri de nakit akışına yatırım yapmaktadır.Hong, kadınların yazarken bütçeyle ilgilenmelerine gerek olmadığını ancak aynı zamanda "Kalamar Oyunu etkisi" adını verdiği durumda daha sessiz, kadınsal anlatıların aksiyon dolu gösterilere yer açmak adına kenara itilebileceği endişesini taşıdığını belirtiyor.

"Sanırım izleyici daha fazlasını istiyor. Kadın yazarlar bundan biraz bıktı," diyor.

MacDonald, Netflix'in bunun için para yatırmamış olsaydı Kalamar Oyunu'nun yapılmayacağını çünkü Kore'de yerel televizyon için "çok şiddetli ve garip" bulunduğunu söylüyor.

O, yayın hizmetlerinin K-dramaları değiştirdiğini zaten görebiliyor. "14 yıl önce izlemeye başladım ve çok daha az şiddet, çok daha az cinsellik vardı - öpüşmeyi almak için 10. bölüme kadar beklemeniz gerekiyordu, ama artık durum böyle değil."

Kadınlar da şiddete katılıyor. My Name adlı polis kızının babasının öcünü aradığı sert bir dramada bol miktarda dövüş - hatta bir cinsel sahne bile vardı. K-dramaları ünlü bir şekilde namuslu olarak bilinir, bu da küresel çekiciliklerinin bir parçasıdır.

"K-dramalarda kadınlar genellikle özgür ve keyifli cinsel yaşamlara sahip değiller," diyor MacDonald - ama bu da değişiyor.

Ve K-dramalar farklı cinsiyetleri ve cinselliği olumlu bir şekilde tasvir etmeye başlıyor. İtaewon Class adlı popüler dramada, saygıyla karşılanan bir trans karakter yer alıyordu. Gösteri, bir akıllı telefonda dikey olarak okunmak üzere tasarlanmış bir çizgi roman olan webtoondan uyarlandı - ki bunlar genellikle milyonlarca uluslararası hayranı olan, herhangi bir drama uyarlaması için bir tür barometre işlevi gören eserlerdir.

Uyarlamenin arkasındaki Kakao Entertainment'ın yöneticisi Minyoung Alissia Hong, bu popülerliğin artan sorumlulukla geldiğini belirtiyor.

"Küresel olarak hiçbir izleyiciyi kırmamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor," diyor.

Alissia Hong, K-dramaların ve K-pop'un aslında erkeklerin maço olmak zorunda olmadığını gösterdiğini düşünüyor. "Çok duyarlı olabilirsin ama yine de havalı bir karakter olabilirsin," diyor.

MacDonald'a göre klasik K-drama kahramanı "biraz kibirli" olarak başlasa da, başlangıçta maço gibi davranabilirler ama içten içe yumuşak ve çok romantik olduklarını görmek onun hoşlandığı şeylerden biriydi.

"K-dramalara kadınların çekilme nedenlerinden biri, erkekleri nasıl tasvir ettikleri," diyor. "Başlangıçta maço gibi davranabilirler, ama içsel olarak nazik ve çok romantiktirler."

O, K-dramanın "çok fazla değişmemesini umuyor çünkü onu olduğu gibi seviyoruz" diyor.

Ancak şöyle diyor: "Belki de erkeklerin kadınların hayallerini dikkate almanın zamanı gelmiştir. Kadınlar yüzyıllardır erkeklerin hayallerine hizmet ediyorlar."