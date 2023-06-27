Mekke

Suudi Arabistan'da Kurban Bayramı yarın idrak edilecek. Kutsal topraklarda aynı zamanda hac heyecanı da yaşanıyor.

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Hacı adayları, Arafat ve Müzdelife vakfelerini yaptıktan sonra Mina'da şeytan taşlayacak, ardından Kabe'de ziyaret tavafı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda Mescid-i Haram'da ekipler tarafından Kurban Bayramı ve hac ibadeti öncesinde kapsamlı temizlik yapıldı. Kabe'nin örtüsü de temizlendi.

Kabe örtüsünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz'a denk gelen 1 Muharrem Hicri yılbaşında değiştirilmesi bekleniyor.

AA