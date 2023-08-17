Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
AA
Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
AA
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