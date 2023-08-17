Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarhız denetimi gerçekleştirildi.

Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

AA