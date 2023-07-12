İSTANBUL - Kâğıthane Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler haşere ve sivrisinekleri yok etmek için düzenli olarak ilçedeki tüm mahalleleri ilaçlıyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların sağlığının korunması ve rahat vakit geçirmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından parklar, yeşil alanlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, süs havuzları, dere yatakları, rögarlar ve foseptik çukurları bir bir ilaçlanıyor.

Sivrisinek ve haşere ile mücadele yolları

Kâğıthane Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, sivrisinek ve haşere ile mücadele yollarını ise şu şekilde sıraladı:

- İçinde su bulunan kova, lastik ve saksı altı gibi malzemelerin içinde biriken suları dökünüz.

- Depo ve bidon gibi içinde su bulunan her şeyin üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunuz.

- Evcil hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kapı önlerine konulan suları haftalık olarak değiştiriniz.

- Ağaçlarda su birikintisi oluşabilecek küçük çukurları kapatınız.

- Çöpleri çöp kutusuna atarak, sivrisineklerin birikmesini engelleyiniz.

- Bahçede bulunan ve kullanılabilecek eşyaları istifleyerek bir yere kaldırınız.

HABER: BÜLENT ÇAMCI