İSTANBUL - Kâğıthane Belediyesi; kendi işini göremeyecek durumda olan yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz aile veya bireylerin bayram öncesi evlerini temizleyerek yaşamını kolaylaştırıyor. Belediye ekipleri 16 ailenin evini baştan sona temizleyerek bayrama hazırladı. Yanı sıra Belediye bayram öncesi 500 aileye gıda kolisi desteğinde bulundu.



Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “ Belediye ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini temizleyerek gittikleri evleri bayrama hazırlıyor. Bu temizlik ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Ayrıca bayramda sofralarının bereketli, huzurlu olması için ailelerimize erzak yardımlarımızı sürdürüyoruz.’’ dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI