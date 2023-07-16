Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Şehit polis memurunun cenazesi, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürülmüştü.

Kazanın ardından gözaltına alınan O.B'nin ise ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu belirlenmişti.

Kağıthane 'de dün uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan O.B'nin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Alp Efe Bekit , kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.