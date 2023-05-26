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Depremin 7,17 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.59'da merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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