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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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