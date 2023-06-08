Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AA
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