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Andırın ilçesinde, dün, fren i boşalan kamyon un cenaze namazı için Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda toplananlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan katıldı.

Kazada ölen 4 kişi için, yaşamlarını yitirdikleri mezarlıkta İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kazada hayatını kaybeden Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Gülmezoğlu için dün kazanın meydana geldiği kırsal Darıobası Mahallesi'ndeki Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

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