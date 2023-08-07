Haber: Mert Osman Erman

Pazartesi günü, Kamboçya kralı, Hun Sen'in 38 yıldır yönettiği göreve Hun Manet'in gelecekteki lider olarak geleceğini belirten bir kararname yayınladı.

Hun Sen, eleştirmenlerin demokratik olmadığını söylediği 23 Temmuz seçiminden sadece birkaç gün sonra istifa edeceğini duyurdu.

Ana muhalefet oylamadan men edildikten sonra partisi parlamentodaki sandalyelerin beş dışında tamamını kazandı.

Kral Norodom Sihamoni, Hun Sen'in resmi not isteyen bir mektup göndermesinin ardından kraliyet kararnamesini yayınladı.

45 yaşındaki Hun Manet, yakın zamana kadar Kraliyet Kamboçya Ordusu'nun komutanıydı ve uzun süredir liderlik rolüne hazırlanmıştı.

Ataması hala 22 Ağustos'ta parlamentoda onaylanması gerekiyor, ancak 125 sandalyenin 120'sinin Hun Sen'in Kamboçya Halk Partisi tarafından kontrol edildiği bir Ulusal Meclis'ten kolayca geçmesi bekleniyor.

Atama, Hun Sen tarafından birkaç yıl boyunca belirtilen bir hanedanik halef seçim planını takip ediyor.

Hun Manet'in yeni kabinesinin genç yüzler içereceği tahmin ediliyor. Hun Sen'in Khmer Rouge devrimi ve 1970'lerin ve 80'lerin iç savaşı sırasında yükselen birçok adamı, bazı durumlarda işlerini kendi çocuklarına devretti.

Geçiş ilk kez 2021'de belirtildi, ancak Temmuz ayına kadar ne zaman gerçekleşeceği belirsizdi.

Ancak, Hun Sen seçimden sadece üç gün sonra istifa edeceğini duyurdu. Güneydoğu Asya ülkesinin 16 milyon nüfuslu halkını neredeyse dört on yıl yöneten dünyanın en uzun süre hizmet veren liderlerinden biridir.

O zamanlar Kamboçya'da istikrar sağlamak için istifa ettiğini söyledi.

Ancak Hun Sen, hala yönetici pozisyonunu koruyacak, politik analistlere göre bu pozisyon ona hala nihai kontrol sağlıyor.

1985 yılında iktidara geldiğinden bu yana yönetimi giderek otoriterleşti ve muhalifleri ya hapsetti ya da sürgüne gönderdi.

Hafta sonunda 71. doğum gününü kutlamak için Hun Sen, Temmuz ayındaki seçimde partisinin ezici zaferini doğruladı - ABD, AB ve diğer Batı ülkelerinin, bu seçimlerin ne özgür ne de adil olduğunu söylediği anketler.

Hun Manet, Cumartesi gününün seçim sonucunu kutlamak için Instagram'a babasına çiçek buketi sunan oğlunun bir fotoğrafını paylaşarak "Saygıdeğer ve sevgili babama mutlu yaş günleri" başlığını ekledi.

Hun Sen, Cumartesi günü ayrıca Hun Manet'in Phnom Penh için bir milletvekili olarak seçilmesini doğrulayarak onun iktidara yükselmesinin kalan prosedürel engelini kaldırdı.

Son yıllarda Kamboçya'da anlamlı muhalefet kapatıldığı için, Hun Manet dışındaki hükümet dışından çok az tehditle karşılaşacak. Ancak babasının diğer güçlü ve zengin ailelerle kurduğu karmaşık ittifak ağını sürdürmek zor olacak.

Hun Sen, potansiyel rakiplere siyasi ve ticari ayrıcalıklar dağıtarak onları mutlu tuttu ve ekonomiyi büyüttü. Ancak aynı zamanda Kamboçya'yı aşırı derecede yolsuzluk ve eşitsizlikle yüklendi ve bu da deneyimsiz oğluna sorun yaratabilir.

Bazıları, Hun Manet'in babasına göre, Amerika Birleşik Devletleri askeri akademisi West Point ve Bristol Üniversitesi'nde okuyan, daha baskıcı olmayan bir rejime önderlik edebileceğini ve insan hakları konusundaki Batı çağrılarına daha duyarlı olabileceğini speküle etti.

Ancak, daha açık olacağına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Hun Sen, ülkenin yönetimini en az on yıl boyunca büyük ölçüde etkilemeye devam edeceğini de açıkça belirtti.

Pazartesi günü bir telgraf mesajında, Hun Sen, oğlunun ataması hakkında şunları yazdı: "Henüz son değil. En azından 2033'e kadar diğer pozisyonlarda hizmet vermeye devam edeceğim."