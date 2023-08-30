Haber: Mert Osman Erman

ABD'de anti-LGBT protestoları, 2017'ye kıyasla geçen yıl 30 kat arttı, LGBT haklarını kısıtlama amacı taşıyan yasal adımlar da artmakta.

Küresel İlişkiler Kanada, bazı eyalet yasalarının seyahatlerini etkileyebileceğini belirtti, ancak hangi eyaletleri kastettiğini belirtmedi.

Bu tür uyarılar genellikle Uganda, Rusya veya Mısır gibi ülkeler için ayrılmıştır.

"Kimi eyaletler, 2SLGBTQI+ bireyleri etkileyebilecek yasalar ve politikaları yürürlüğe koymuştur. İlgili eyalet ve yerel yasalara göz atın," şeklinde ABD seyahat tavsiye sayfasında yazmaktadır.

2SLGBTQI+ terimi, Kanada'da genellikle kendilerini iki ruhlu, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, queer, sorgulayan veya interseks olarak gören insanlar için kullanılır.

Kanada Küresel İlişkiler sözcüsü, transgender topluluğuna yönelik ABD yasalarına işaret etti.

"2023 yılının başından itibaren ABD'deki belirli eyaletler, drag showlarını yasaklayan ve transgender gençlere cinsiyet doğrulayıcı bakıma ve spor etkinliklerine katılıma sınırlama getiren yasaları kabul etti," dedi ve CBC Haberlerine ekledi.

Mart ayında, Tennessee valisi, çocukların önünde drag gösterilerini yasaklayan ve transgender gençlerin tıbbi tedavisini sınırlayan yasaları imzaladı.

İki ay sonra, Florida Valisi Ron DeSantis, çocukların transgender tıbbi tedavileri veya drag gösterilerine katılmasını yasaklayan ve sınıflarda zamir kullanımını sınırlayan yasaları imzaladı.

ABD genelinde muhafazakar yönetilen eyaletlerde LGBT konularıyla ilgili yüzlerce benzer düzenleme önerildi.

ABD'deki LGBT topluluğunun en büyük savunma grubu olan İnsan Hakları Kampanyası, Haziran ayında, eyaletlerin onlara yönelik yasalarla hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü, 2019'da öldürülen İrlandalı gazeteci Lyra McKee'ye adanmış bir duvar resmi, gamalı haç ve anti-LGBT grafiti ile tahrip edildi.

Rehberliğin neden güncellendiği sorulduğunda, Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, hükümetin uzmanları "dünyayı dikkatlice incelemek ve belirli Kanadalı gruplar için özel tehlikelerin olup olmadığını izlemek üzere görevlendirdiğini" söyledi.

Değişiklik yapılmadan önce ABD hükümeti ile görüşmeler olup olmadığı sorulduğunda yorum yapmayı reddetti.