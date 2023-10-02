Haber: Duha Sena Oskay

18 yaşındaki genç, içinde bulunduğu otomobilin sunroofundan kafasını çıkarıp beton kirişe çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybetti.

Kanada'daki Edmonton Polisi, 28 Eylül Perşembe günü kaza meydana geldiğinde gencin West Edmonton Alışveriş Merkezi'ninotoparkında Toyota Camry ile seyahat ettiğini söyledi . Araba bir rampanın altından geçerken başını beton bir kirişe çarptı. Memurlar , sosyal yardım çağrısıyla otoparka çağrıldı ve acil sağlık hizmetleri ile geldi.

Genç hastaneye kaldırıldı ancak daha sonra aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Adı açıklanmayan çocuk, arabayı kullanan 17 yaşındaki bir erkek ve 15 yaşındaki bir kadın yolcuyla birlikte arabadaydı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.