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Butz ayrıca, yangını kontrol altına almaya yönelik yeterli kaynaklarının bulunduğunu ancak halkı tehlikeden uzak tutmaları gerektiğini kaydetti.

İtfaiye Müdürü Jody Butz, basına yaptığı açıklamada, tahliye kararının yaklaşık 6 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi.

Wood Buffalo Bölgesel Belediyesi, yaklaşık 21 bin hektarlık ormanlık alanın yanması ve yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ardından Fort McMurray, Beacon Hill, Abasand, Prairie Creek ve Grayling Terrace yerleşimleri için tahliye emri çıkardı.

CBC News kanalının haberine göre, Wood Buffalo Bölgesel Belediyesine bağlı Fort McMurray bölgesinin güneybatısındaki yangınlar ın ardından belediye "yerel acil durum" ilan etti.

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