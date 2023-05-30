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Kanada 'nın Alberta eyaletinde de 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları nedeniyle 29 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

İtfaiye yetkililerinin açıklamasında da 14 bine yakın kişinin tahliye edildiği, ekiplerin yangının yayılmasını önlemek için yoğun çalıştığı kaydedildi.

Halifax Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yangın da yaklaşık 200 binanın hasar gördüğü belirtildi.

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