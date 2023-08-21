Haber: Mert Osman Erman

Sekiz aday da barış ve güvenlik gerekliliğinden bahsetti - ve sıkça kanlı bir kampanyanın ardından, bu, Ekvadorluların duymak istediği bir mesajdı. Bay Villavicencio'nun ölümünden sonra, kuzeydeki

Esmeraldas eyaletinde yerel bir siyasetçi öldürüldü ve pek çok kişi daha fazlasının geleceğinden korktu. Neyse ki, Pazar günü yapılan seçimler olay çıkarmadan geçti, ancak hiçbir aday ikinci turu önlemek için yeterli destek alamadı. Bu, Ekim ayından önce kampanyaların tekrar hız kazanmasıyla daha fazla belirsizliği beraberinde getiriyor.

Solcu aday Luisa Gonzalez, cömert sosyal refah programlarını vaat ederek oyların %33'ünü aldı.

Zaferi sürpriz olmadı - o her zaman önde gelen adaydı. Ancak ikinci sıradaki aday daha az bekleniyordu. Genç işadamı Daniel Noboa, son tartışmada iyi bir performans gösterdikten sonra oyların %24'ünü kazandı. Ekvadorlular Pazar günü oy kullanırken, güvenlik gündemin en üst sırasındaydı.

"Durumlar çok karmaşık," diyor 33 yaşındaki kişisel antrenör Priscila Jaramillo. "Villavicencio'nun ölümünden sonra birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum." Uzmanlar, vahşi kampanyanın birçok insanın görüşünü değiştirdiği konusunda hemfikir. "Şiddet, seçmen için bir duygu," diyor siyaset analisti Pedro Donoso. "Otoritelerin öldürüldüğü, bir adayın suikasta uğradığı bir ülkede yaşamanın gerçeği, kimin için oy kullanacaklarına karar verirken önemli bir faktör olabilirdi."

Fernando Villavicencio'nun kızları, Tamia ve Amanda, Pazar günü beyaz giyinerek sandık başına gitti. Bu, babalarının ülkede barışçıl değişim için kampanya yürütme mirasını onurlandıracakları mesajıydı. Tamia'nın yüzünde huito meyvesinden yapılan geleneksel bir yüz boyasıyla kalın koyu mavi bir çizgi çizildi - bu Ekvador'un yerli toplulukları arasında geleneksel bir yüz boyama yöntemidir.

"Kutlamalar ve savaşlar için kullanılır, ve bugün güçlü duruyoruz ve elimizde kalemle savaş veriyoruz," diyor Tamia. Amanda kardeşi, babasının ölümünün, onu en iyi arkadaşı olarak gördüğü kişinin, birçok Ekvadorlunun gözünü açtığını söylüyor. "O güzeldi, güçlüydü, nazikti - bir devdi," diyor.

"Açıkçası Ekvador'da güçlü bir tarihi an yaşıyoruz. Çok sayıda arkadaşım, yaşıtım olan insan, oy kullanmayı boşa harcayan insanlar, siyasetle ilgilenmeyen insanlar üzgünler - ve düşünüyorlar ki eğer ülkem için, kendim için bir şey yapmazsam, hiçbir şey değişmeyecek, mafya gelecek ve bizi yönetecek," diye ekliyor Amanda. Ancak şiddetin ötesinde, Ekvador'da başka güçlü bir etken daha var - "correismo".

Solcu popülist başkan Rafael Correa ile başlayan siyasi hareket - eğitim ve sağlık programlarına yatırım yapan bir politikacıydı. Daha sonra yolsuzluk skandallarına karıştı ve şu anda Belçika'da sürgünde.

Ancak hala Ekvador'da büyük bir siyasi güç olarak varlığını sürdürüyor.

Luisa González, Bay Correa'nın himayesinde - o "correismo" için oy kullanıyor.

Öte yandan, Daniel Noboa, Bay Correa'nın altını çizmek ve Ekvador'un birçok sorununu eski başkana yüklemek isteyenlerin oyunu alacak.

"Ekvador iki eksende bölünmüş durumda," diyor Quito'daki Latin Amerika Siyaset Çalışmaları Merkezi'nin yürütme direktörü Sebastian Mantilla Baca. "Diğer adayların oyu büyük olasılıkla 'correismo' alternatifi olarak Noboa'ya gidecek. Ancak Ulusal Meclis'ten sağlam destek alamazsa, bu muhalefetten engeller yaratacak."

Bu ülke siyasi olarak bölünmüş durumda, ancak barış ve güvenliğin arayışı Ekvadorluları bir araya getiriyor - ve ülke ikinci tura giderken bu, kampanyaların merkezinde olacak.