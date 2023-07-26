TRABZON AA- Trabzonlu iki çocuk annesi Seylap Hazır yarım kalan eğitimini meme kanseri tedavi sürecinde tamamlayarak 49 yaşında üniversiteden mezun oldu.

Ailevi nedenlerden ötürü ortaokul eğitimi yarım kalan Seylap Hazır ilerleyen yıllarda açık öğretime kayıt olarak ortaokulu tamamladı.

Evlendikten sonra da açık öğretimde lise eğitimini sürdüren Hazır'a yaklaşık 4 yıl önce meme kanseri tanısı konuldu. Zonguldak'ta eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Hazır tedavisi devam ettiği süreçte eğitimini de bırakmadı.

Ameliyatın ardından kemoterapi alan Hazır 2021'de üniversite sınavını kazanarak tercih ettiği Trabzon'daki Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programına kayıt yaptırdı.

Ailesi ile Trabzon'a yerleşen Hazır öğrenimini tamamlayarak ön lisans diplomasına kavuştu.

"Sınavını kazanmak beni motive etti"

Seylap Hazır, küçük yaşlarda kardeşlerinin bakımını üstlenmek durumunda kalması nedeniyle eğitim hayatının kesintiye uğradığını söyledi.

Okulu bırakmak zorunda kalmasına rağmen okuma azmini hiç kaybetmediğini ifade eden Hazır, açık öğretimde eğitimini tamamladığı süreçte çeşitli kurslara da katılarak belge aldığını ve sonrasında KOSGEB'in kadın girişimcilere hibe desteğinden yararlanarak iş yeri açarak terzilik yaptığını aktardı.

Hazır, lise eğitimi sırasında kanser tanısı aldığını belirterek ailesinin de desteği ile hem tedaviye hem de eğitimine devam ettiğini ancak iş yerini kapatmak durumunda kaldığını dile getirdi.

Hastalıkla mücadele ederken liseyi bitirmek için çabaladığının altını çizen Hazır şöyle devam etti:

"Kemoterapi aldığım dönemlerde gidip sınavlara giriyordum. Bunu duyan insanlara garip geliyordu ama eğitimime devam etmek beni motive ediyordu. Oğlumla birlikte sınava girdim. Sınavı kazanmak beni motive etti. Açıkçası geleceğe sıkı sıkı sarılmama neden oldu, kafamı meşgul etti, hala ilaç tedavim ve kontrol sürecim devam ediyor. Ama zor süreci atlattım, bu zor süreç içerisinde yılmadan devam etmek bana psikolojik anlamda güzel şeyler kattı."

Hazır, üniversite okumanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu vurgulayarak "O kadar fazla ulaşılmaz bir şeydi ki üniversiteye girdiğimi öğrendiğim andaki mutluluğumu anlatamam, çok mutlu olmuştum. Bu konuda kız kardeşim bana çok yardımcı oldu. Onun beni desteklemesi ve yol göstermesi çok önemliydi, sınavı kazandığımdaki ve ilk başvuru yaptığım zamanki mutluluğum tarif edilemez bir durumdu." dedi.

Halen ilaç tedavisinin devam ettiğini anlatan Hazır, "Şu an da diksiyon kursuna gidiyorum. Araştırdığım ve gitmek istediğim başka kurslar da var. Hayalim, 2 yıllık üniversiteyi 4 yıla tamamlamak." diye konuştu.

"Karımla gurur duyuyorum"

Seylap Hazır'ın eşi Hasan Hazır da çocukluk hayalini yıllar sonra gerçekleştiren karısı ile gurur duyduğunu söyledi.

Furkan Hazır da 2 yıl önce annesiyle birlikte üniversite sınava girdiğini ancak o dönemde kendisinin kazanamadığını anlatarak şunları kaydetti:

"Enteresan bir duygu gerçekten. Yaşadığımız zor günlerden sonra böyle bir an yaşamak bizim için güzeldi. Annem hastalığı döneminde okula devam ederken hem kendini geliştirmeye hem de bize bakmak için gayret sarf ediyordu. Bu dönemde kendisinin çok güçlü olduğunu fark ettim. Bu kadar derde, tasaya, sıkıntıya, hastalığa ve zorluklara rağmen her şeye göğüs gerebilmesi, böyle bir kişilik ve çaba göstermesi bize örnek oldu. Onu çok seviyorum ve kendisini tebrik ediyorum."