NEVŞEHİR AA- Doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Peribacalarıyla kaplı manzarası, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi yapıları ile sıcak hava balonu başta olmak üzere zengin aktivite çeşitliliğiyle dikkati çeken Kapadokya'da, müze ve ören yerlerindeki hareketlilik yılın ilk aylarından itibaren sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde 2 milyon 544 bin 909 ziyaretçi ağırlayan müze ve ören yerlerinde, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 53 bin 827 ziyaretçiye ulaşıldı.

Sektör temsilcileri, yıl sonunda 4 milyon 192 bin 70 ziyaretçi ile rekor yıl olan 2022'nin geçileceğini öngörüyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, yerli ve yabancı turistlerin Kapadokya'ya ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

"350 bin Çinli turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

Kapadokya'da her bütçeye uygun tatil imkanının bulunduğunu aktaran Dinler, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapadokya turizmi pandemiden sonra artan bir ivme yakaladı. Bu yıl gayet güzel, dünyanın dört bir tarafından turistleri ağırladık. Özellikle Latin Amerika ülkeleri bu konuda bizi çok destekleyen bir pazar oldu. Yıl sonuna kadar çoğu işletmenin hedeflerini tutturacağına inanıyorum. Kapadokya'da tüm ülkelerden turist ağırlıyoruz. Bazı pazarlarda düşüş olsa da kimi pazarlarda yükseliş görülüyor. Bölgemizde yeni yatırımlar var. Ulusal ve yerel markalar gelen turistin ihtiyacına göre kendini yeniliyor ve geliştiriyor. Son üç ayda Çin'in paket turların satışına izin vermesiyle hareketlilik bekliyoruz. Yaklaşık 50 bin kişilik Çinli konuk rakamına ulaşırsak yıl sonundaki rakamları revize edip yılı daha iyi kapatabiliriz. 2024'te hedefimiz çok daha büyük. 2019 yılında yakaladığımız 350 bin Çinli turist sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer Uzak Doğulu turistlerle bölge turizmine katkı sağlanacağına yürekten inanıyoruz."

"Büyük kapasiteli otellerimiz açılmak için gün sayıyor"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Kapadokya'nın dünyada alternatifi bulunmayan farklı bir turizm destinasyonu olduğunu, bunun da turistler açısından değer gördüğünü vurguladı.

Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışı çıkışları ertelenen Çinli turistlerin gelecek aylardan itibaren bölgedeki hareketliliği daha da artıracaklarına inandığını aktaran Onur, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da büyük kapasiteli otellerimiz açılmak için gün sayıyor. Kışın Çinli turistleri bekliyoruz, önümüzdeki yıllarda da sayılarının artacağını düşünüyoruz. Burası Hristiyanlık tarihi açısından önemli. Coğrafi olarak baktığımızda da eşsiz güzelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Tarihi İpek Yolu üzerinde olduğu için turist akını oluyor. Gelecek yıla baktığımızda kapasitemizin iki katına çıkacağını öngörüyoruz."

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da bölgeye gelen turistlerin tamamına yakınının Göreme beldesini ziyaret ettiğini, sektörün her yıl artan yoğunluğa cevap verebilmek için çaba gösterdiğini söyledi.