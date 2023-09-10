ANKARA (AA) -Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları kesimi 45-48. kilometrelerinde Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.



Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım, Antalya-Alanya Devlet Yolu'nun 78-131. kilometrelerinde BSK onarım işi ve Göle-Ardahan yolunun 32-34. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 22-24. kilometrelerinde Kirka Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları kesimi 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılmış olup, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.



Kürtün-Torul yolunun 16-47. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması nedeniyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerindeki Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.