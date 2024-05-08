Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sınırı-İzmit Doğu Kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Pamukkale-Kocabaş kesimleri arasındaki Çürüksu Viyadüğü'nde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Denizli-Aydın istikametinde 7-12. kilometrelerinde ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerindeki Karataş Viyadüğü'nün Çankaya Kavşağı istikameti genleşme derzi değişimi dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometrelerinde Demirköprü mevkisinde depremde yıkılan köprülerin yeniden yapılması için verilen servis yolu yağışlardan dolayı hasar gördüğünden, DSİ tarafından yapılacak onarım çalışmaları için trafik kontrollü olarak küçük araçlara verildi ve büyük araçlara kapatıldı.

Isparta-Eğirdir yolunun 14. kilometresindeki hidrolik sanat yapısı yapım çalışmaları sebebiyle yolun Isparta-Eğirdir gidiş istikametindeki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Isparta geliş istikametindeki şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.