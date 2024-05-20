Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kınalı Kavşağı-Gümüşova Kavşağı kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 18-20. kilometrelerinde Banaz köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yapım ve Kaş-Demre-Finike yolunun 64-65. kilometrelerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları 17-20. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. ve Şanlıurfa-Akçakale yolunun 37-39. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer tüpten iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-İyidere yolunun 0-56. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.