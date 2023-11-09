Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun güney taşıma yolunda sürücüler İstanbul-Ankara istikametinde servis yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Toprakkale kavşakları 1-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-26. kilometrelerinde Kırkgeçit 15. viyadüğündeki derz çalışması dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yapım, Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 46-49. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun Tavşanlı-Harmancık istikameti 170-176. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Harmancık-Tavşanlı istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.