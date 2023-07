Karabük

Üniversiteden yapılan açıklamada, CarbonIT (karbon ayak izi hesaplama yazılımı) ile sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak amacıyla strateji geliştirmek, atıkları azaltmak, enerji tasarrufuna özen göstermek, çevre dostu kararlar alıp uygulamak ve çevre dostu geleceğe katkı sağlamak için projenin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Günlük yaşamın her alanında kullanılan fosil kaynaklı enerjilerle her geçen gün iklim değişikliğine sebep olunduğuna işaret edilen açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'nda 195 ülkenin onayıyla kabul edilen Paris Anlaşması gereğince, her ülkenin küresel ısınmayı azaltmak için yapacağı katkıyı belirlemesi, planlamalı ve düzenli raporlaması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda KBÜ'de Ankara Bilgi Teknolojileri ile 3 ayda gerçekleştirilen proje kapsamında envanteri oluşturacak verilerin tespiti için sahada analiz çalışması yapıldığı ve hesaplamaya konu olabilecek kirleticilerin belirlendiği aktarılan açıklamada, "KBÜ bünyesindeki akademik ve idari birimlerde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan kurumsal karbon ayak izi hesaplanmasının, ilgili birimlerden toplanan veriler doğrultusunda Ankara Bilgi Teknolojilerince hazırlanan yazılımla hesaplanmasına ilişkin faaliyetler sonucu uluslararası standartlara uygun raporlama faaliyetleri gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Üniversite personeline teorik ve uygulamalı eğitimler verildi

Açıklamada, karbon ayak izi hesaplaması sürecinde, üniversitenin faaliyetlerinden makine-ekipman, atık yönetimi, giyim, toplu taşımadan kaynaklı emisyonlar, akademik faaliyetler için yapılan ziyaretlere ilişkin konaklama ve ulaşım emisyonları, AR-GE faaliyetleri gibi birçok etkenin dikkate alınarak doğrudan ve dolaylı emisyon kaynaklarının belirlendiği aktarıldı.

Yenilenebilir enerjiden ve diğer enerji kaynaklarından elde edilecek verim, emisyon azaltıcı projeler ve azaltım hedeflerine yönelik çalışmaların da yürütüldüğüne değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bulut sisteminde oluşturulan uygulamayla, envantere esas teşkil edecek verilerin girişi yapılarak hesaplama işlemleri gerçekleştirildi, yapılan hesaplama sonuçlarına göre sera gazı envanter raporu oluşturuldu. Proje kapsamında ayrıca sera gazı envanterinin ne olduğu, envanter oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiği, doğrudan ve dolaylı kirleticilerinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler, karbon ayak izi hesaplama yöntemleri ve proje ile sunulan uygulamanın kullanımı hakkında Ankara Bilgi Teknolojileri personeli tarafından üniversite personeline teorik ve uygulamalı eğitimler verildi."

AA