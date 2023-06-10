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Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu. Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.

Kentte 1 hafta önce etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yol u olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

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