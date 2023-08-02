Divle obruk peyniri, koyun yoğurdu, beyaz kirazı ve kayısıyla ünlü ilçede, geçmişte sebze üretimi de ön plandaydı.

Zamanla daha çok verim veren tohumların çoğalmasıyla ilçede yüz yıllardır ekilen ata tohumları kaybolmaya yüz tuttu.

Bunun üzerine Ayrancı Belediyesi ata tohumlarından elde ettiği fidelerle 15 dekar sebze meyve bahçesi kurdu.

Bahçeden toplanan ürünler, her akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Üretim doğal yöntemlerle yapılıyor

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, belediye olarak oluşturulan alanda kavun, karpuz, biber, domates ve salatalık yetiştirdiklerini söyledi.

Tamamen doğal yöntemlerle üretim yapıldığını aktaran Büyükkarcı,"Doğal yöntemlerle ilaçlama yapıyoruz. Hayvan gübresi kullanılıyor. Tohumlarımız yerli ata tohumları. Amacımız ata tohumlarını gelecek nesillere aktarıp, vatandaşlarımıza örnek olmak." diye konuştu.

Ata tohumlarından fide üretip, dağıtacaklar

Büyükkarcı, ürünlerin her akşam, tespit ettikleri vatandaşlara koliler halinde ücretsiz olarak dağıtıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda satış yapabilmemiz için tamamlamamız gereken prosedürler var. Bunlar tamamlanınca belediyemizin altındaki organik pazarımızda ürünleri kilosu 1 liradan satışa sunacağız. Vatandaşlar memnun. Pazara gidildiğinde domatesin kilosu 15 lira, salatalık 20 lira. Biz bunu 1 lira gibi sembolik bir rakamdan satacağız. Gelecek yıl üretimi artıracağız. Ata tohumlarımızdan fide üretip, bu fideleri dağıtacağız. Amacımız para kazanmak değil, vatandaş memnuniyeti."

AA